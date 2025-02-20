"Мне пришлось гоняться за ним": Кишон высказался о победе над Беринчиком

Чемпион WBO в легком весе Кейшон Дэвис (13-0, 9 КО) прокомментировал досрочную победу над украинским экс-чемпионом Денисом Беринчиком (19-1, 9 КО).

По словам американца, он знал, что победит, однако поединок вышел для него очень легким.

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"Когда я вышел против Беринчика, мне вообще не о чем было беспокоиться. Мне оставалось — не совершить глупую ошибку. Я чувствовал, что могу делать с ним все, что захочу.

Когда услышал скандирование "Норфолк", в голове появилась мысль, что я должен нокаутировать его прямо сейчас. И я это сделал. Все прошло так, как я и планировал.

Я знал, что этот бой будет легким. Я изучаю бокс. И знаю свои возможности. В физическом плане никто не может конкурировать со мной в легком весе. В этой категории есть отличные бойцы с высоким боксерским интеллектом, но я — слишком большой, слишком сильный и слишком быстрый.

У меня есть все природные преимущества в этом весе… Я видел, что Беринчик силен, и понимал, что бой будет жестким. Я пытался сделать его таким, но он двигался, отходил назад, и я понял, что мне придется гоняться за ним", - приводит слова Дэвиса Ring Magazine.

Ранее Бриедис назвал причину поражения Беринчика от Дэвиса.

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