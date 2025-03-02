Его применение будет зависеть от желаний организаторов туррниров.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новое правило общения с арбитрами.

Теперь во время спорных эпизодов общаться с главным судьей могут только капитаны команд.

Это правило уже ранее применялось на различных турнирах, теперь его его могут ввести орагнизаторы любых соревнований.

IFAB убежден, что это правило поспособствует уровню взаимного уважения на поле, а также защитит арбитров от агрессии и оскорблений со стороны игроков.

Ранее также было утверждено новое правило о вводе мяча.

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