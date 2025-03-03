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Футбол

Коллина - об оскорблениях судей: Это рак, который может убить футбол

Итальянец признал, что в его времена судить было проще.
Сегодня, 15:29

Бывший арбитр Пьерлуиджи Коллина недоволен происходящим в футболе.

Известный итальянский экс-рефери заявил, что в его время судить матчи было проще, так как было меньше давления. А нынешняя ситуация может вовсе разрушить футбол.

"Судить матчи никогда не было легко. Но сейчас это стало еще сложнее, чем раньше. Ответственность за принятие решений – это очень важно. Интерес к футболу огромен, особенно на высшем уровне. Это усложняет работу судей.

К сожалению, это происходит постоянно. Есть люди, которые ищут заговоры и находят что-то нечистое даже там, где этого нет. Сейчас все стало хуже по сравнению с моими временами, когда социальных сетей просто не существовало.

Другая проблема – это оскорбления в адрес судей, особенно в любительском и юношеском футболе. Нам нужно обратить на это внимание. Я уже говорил, что это рак, который может убить футбол. И я по-прежнему убежден в этом. Я не могу понять, как родители мальчиков и девочек, которые играют в футбол, могут оскорблять судью, который им помогает", - приводит слова Коллины Sky News.

Ранее также Максим Таловеров рассказал, о чем говорил с Пепом Гвардиолой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьерлуиджи Коллина

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