Минай - Колос 1:1: видео голов и обзор матча

В матче третьего тура чемпионата Украины Минай на своем поле встретился с Колосом из Ковалевки.

Поединок завершился с ничейным счетом 1:1. Голами отличились Эльдар Кулиев и Павел Ориховский.

Также стоит отметить, что в составе команды из Закарпатья 11-метровый не реализовал Олег Вишневский.

Вашему вниманию обзор матча Минай - Колос:

Минай - Колос 1:1

Голы: Кулиев, 4 - Ориховский (пенальти), 32.

Минай: Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин - Витенчук, Кулиев (Касимов, 67) Хахльов (Байдал, 84), Твердохлиб, Воробчак (Голуб, 72, Рогозинский, 85) - Вишневский (Колесник, 85)

Колос: Волинець - Черноморец, Гочнаренко, Чоботенко, Золотов - Болбат, Ориховский, Милько, Ильин (Попов,82) - Безбородько (Лисенко, 82) Исаенко ( Смирний, 58).

Предупреждения: Горин, Рогозинский, Голуб - Милько, Ильин, Исаенко.