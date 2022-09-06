Багато перемог і ще більше розгромних поразок: як Шахтар грав в Німеччині

За декілька годин до матчу групового раунду Ліги чемпіонів між Шахтарем та Лейпцігом, ISPORT згадує минулі вояжі "гірників" до Німеччини.

Сьогодні, 6 вересня, у рамках першого групового раунду Ліги чемпіонів донецький Шахтар у гостях зустрінеться з німецьким РБ Лейпциг.

Редакція ISPORT вирішила проаналізувати успіхи "гірників" у зустрічах із німецькими командами на їхньому полі.

Поразки

1 жовтня 1980 року. Кубок УЄФА (1/32 фіналу), Франкфурт

Айнтрахт Ф - Шахтар Донецьк 3:0

Голи: Хельценбайн, 4, Ча Бум Кун, 41, 77.

Склад Шахтаря: Чанов - Варнавський, Рудаков, Сімонов, Кондратов - Раденко, Роговскі, Соколовський, Старухін - Федоренко, Сафонов.

Перша зустріч "гірників" з цією німецькою командою відбулася вже більше 40 років тому. В домашньому поєдинку команда змогла здобути мінімальну перемогу, а ось на виїзді пощастило значно менше.

Господарі вже в дебюті матчу зрівняли рахунок за сумою двох матчів, а потім корейський легендарний гравець франкфуртського клубу Ча Бум Кун своїм дублем вивів "орлів" в наступний раунд турніру.

22 серпня 2001 року, Ліга чемпіонів (кваліфікація, 3 раунд), Дортмунд

Борусія Д – Шахтар Донецьк 3:1

Голи: Коллер, 50, 68, Аморозо, 64 – Агахова, 7

Склад Шахтаря: Вірт – Старостяк, Окоронкво, Попов, Флоря – тимощук, Бахарев (Бєлік, 70) – Сосуля, Алюца, Воробей – Агахова

Виїзний матч проти досить потужної Борусії, в складі якої тоді грали Леман, Деде, юний Томаш Росіцеі, Ларс Рікен, Ян Коллер та інші, Шахтар розпочав дуже вдало – з забитого голу.

Дортмундці довго приходили в себе, але так само швидко, але вже по перерві, зрівняли рахунок.

В середині другого тайму донеччани трішки розслабилися і за короткий проміжок часу пропустили двічі. Відігратися вони вже не змогли. Вдома Шахтар також програв (0:2) і не подолав кваліфікацію.

5 березня 2013 року, Ліга чемпіонів (1/8 фіналу), Дортмунд

Борусія Д - Шахтар Донецьк 3:0

Голи: Сантана, 31, Гьотце, 37, Гюндоган, 57.

Склад Шахтаря: Пятов - Срна, Кучер, Ракицький, Рац - Хюбшман, Фернандінью, Тейшейра, Мхітарян, Тайсон - Луїс Адріано.

Источник: Getty Images

В розіграші сезону-2012/13 Шахтарю знов довелось протистояти "джмелям", які тоді були ще сильнішими аніж 12 років тому, адже тоді за них виступали такі гравці, як: Ілкай Гюндоган, Марко Ройс, Якуб Блащиковські, Лукаш Піщек, Роберт Левандовскі. З таким суперником українська команда впоратись не змогла, програвши на виїзди з розгромом завдяки голам Феліпе Сантани, Маріо Гьотце і вже згаданого Гюндогана.

На рідній Донбас Арені, на яку, як усі ми сподіваємося, команда зможе скоро повернутись, "гірники" зіграли краще (2:2). Що ж стосується Борусії, то підопічні Юргена Клоппа тоді дійшли до фіналу, де прикро поступились Баварії (0:1).

23 жовтня 2013 року, Ліга чемпіонів (груповий етап) Леверкузен

Байєр - Шахтар Донецьк 4:0

Голи: Кісслінг, 22, 72, Рольфес, 50 (пенальті), Сем, 57.

Склад Шахтаря: Пятов - Срна, Ракицький, Кучер, Шевчук - Фернандо (Ілсіньо, 61), Хюбшман, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Тайсон (Бернард, 61), Луїс Адріано (Феррейра, 78).

Источник: Getty Images

У 2013 Шахтар зустрічався з німецькими командами двічі. Цього разу один з найкращих складів донецького клубу в історії відправився до Леверкузена де мав протистояти Емре Джану, Бернду Лєно, Сон Хен Міну та компанії. Колектив Мірчі Луческу протримався майже півтайму до того, як Стефан Кісслінг відкрив рахунок в матчі, але ці надії були зруйновані вже на початку другого тайму.

Сімон Рольфес з пенальті подвоїв перевагу своєї команди, а Сідней Сем через сім хвилин довів рахунок до розгромного. Крапку в матчі поставив той ж таки Кісслінг. На своєму полі донецька команда зіграла краще (0:0), але в плей-офф в підсумку вийшов Байєр набравши в групі на два бали більше. Тож, можливо, саме ця поразка завадила Шахтарю подолати груповий етап.

11 березня 2015 року, Ліга чемпіонів (1/8 фіналу), Мюнхен

Баварія – Шахтар Донецьк 7:0

Голи: Мюллер, 4, 52, Боатенг, 34, Рібері, 49, Бадштубер, 63, Левандовскі, 75, Гьотце, 87

Склад Шахтаря: Пятов – Срна, Кучер, Ракіцький, Шевчук – Степаненко, Фред – Коста (Веллінгтон Нем, 79), Тейшейра (Ілсіньо, 70), Тайсон (Кривцов, 9) – Адріано

Вилучення: Кучер, 3

Источник: Getty Images

В пам'яті багатьох фанатів цей матч засів на багато років. Вже на третій хвилині Олександр Кучер був вилучений з поля і шанси "гірників" проти баварської машини, які й без того були маленькими, стали зовсім мізерними. Томас Мюллер реалізував пенальті з той фол і тим самим розпочав справжній голепад.

Цілих сім разів Андрій Пятов діставав м'яча з сітки власних воріт. Після такої поразки, звісно, Шахтар перервав свою подорож в Лізі чемпіонів-2014/15.

21 лютого 2019 року, Ліга Європи (1/16 фіналу), Франкфурт

Айнтрахт – Шахтар Донецьк 4:1

Голи: Йовіч, 23, Алле, 27 (з пенальті), 80, Ребіч, 88 – Мораєс, 64

Склад Шахтаря: Пятов – Бутко (Болбат, 66), Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі – Патрік, Коваленко (Кайоде, 80) – Марлос, Тайсон, Соломон (Майкон, 46) - Мораєс

Источник: Getty Images

Майже 40 років Шахтар не був у Франкфурті, але коли повернувся, результат був майже таким самим. "Гірникам" не пощастило потрапити на неймовірні часи супер-тріо "Йовіч-Ребіч-Алле", кожен з яких в цьому матчі відмітився забитими голами.

Можливо, якби в першому матчі Ентоні Тейлор не видалив Тараса Степаненка вже на 11-й хвилині, те протистояння склалось по-іншому, але в підсумку Шахтар програв франкфуртцям.

25 листопада 2020 року, Ліга чемпіонів (група), Мьонхенгладбах

Борусія М – Шахтар Донецьк 4:0

Голи: Штіндль, 17 (з пенальті), Ельведі, 34, Ембболо, 45, Вендт, 77.

Склад Шахтаря: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Патрік (Майкон, 81) – Тете, Марлос (Антоні, 70), Соломон (Фернандо, 59) – Мораєс

Источник: Getty Images

Ті матчі проти Борусії з Мьонхенгладбаха ще свіжі в пам'яті, хоча згадувати їх зовсім не хочеться. Німці просто знищили Шахтар, забивши 10 голів в двох матчах.

Нічия

29 вересня 1976 (Кубок УЄФА, перший раунд), Берлін

Динамо Берлін - Шахтар Донецьк 1:1

Голи: Ноак, 10 - Роговський, 16

Склад Шахтаря: Дегтьярьов - Дудинський, Горбунов, Кондратов, Пяних, Яремченко - Шевлюк, Соколовський - Роговський, Сафронов, Старухін.

Цей матч став дебютним для тоді ще команди з УРСР проти німецьких команд.

Команди не стали змушувати вболівальниками чекати забитих голів довго і вже в перші 20 хвилин поєдинку обмінялись взяттями воріт, які й стали останніми в цьому поєдинку. В першому матчі колектив Володимира Салкова розгромив своїх опонентів з рахунком 3:0, що й дозволило їм пройти в наступну стадію змагань.

Перемоги

24 лютого 2005 року, Кубок УЄФА (3 раунд), Гельзенкірхен

Шальке – Шахтар Донецьк 0:1

Гол: Агахова, 21

Склад Шахтаря: Лаштувка – Срна, Левандовські, Хюбшман, Рац – тимощук, Дуляй (Жоао Батіста, 55) – Вукіч (Елано, 62), Матузалєм - Брандао, Агахова (Воробей, 77).

Источник: Getty Images

Через чотири роки після протистояння з Борусією Дортмунд Шахтар відправився до їх затятих суперників. В цьому матчі "гірникам" треба було перемагати, адже в першій зустрічі в Донецьку команди зіграли в нічию, обмінявшись голами.

В середині першого тайму легендарний Джуліус Агахова забив гол, який виявився єдиним в цьому матчі. А більше й не треба було!

5 листопада 2005 року (Кубок Уєфа, Груповий етап), Штутгарт

Штутгарт - Шахтар 0:2

Голи: Фернандіньо, 31 Маріка, 88.

Склад Шахтаря: Шутков - Срна, Сейхан, Левандовскі, Рац - Дуляй, Фернандіньо (Воробей, 75), тимощук - Елано, Матузалєм (Маріка, 84) - Брандао (Бєлік, 90).

Источник: Getty Images

Наступного вояжу до Німеччини довго чекати не довелося, адже він відбувся вже наприкинці того ж року. Цього разу суперником став Штутгарт з Йон-Даль Томассоном на вістрі атаки.

Проте, володар Ліги чемпіонів не зміг допомогти швабам впоратись з донецькою командою, і зусиллями Фернандіньо та Чіпріана Маріки була здобута перемога 0:2

25 лютого 2016 року, Ліга Європи (1/16 фіналу), Гельзенкірхен

Шальке – Шахтар Донецьк 0:3

Голи: Марлос, 27, Феррейра, 63, Коваленко, 77

Склад Шахтаря: Пятов – Срна, Кривцов, Ракіцький, Ісмаїлі – Малишев, Степаненко – Марлос (Нем, 74), Коваленко, Тайсон (Едуардо, 80) – Феррейра (Борячук, 89)

Источник: Getty Images

Гельзенкірхен можна офіційно вважати найбільш вдалим для Шахтаря містом. Тут вони не тільки двічі перемогли Шальке, а й виграли в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи-2020, коли матчі через корона вірус проводилися в Німеччині.

Другий виїзний матч з Шальке завершився для українських "гірників" взагалі прекрасно. Вони забили цілих три м'ячі і не отримали жодного у відповідь.

27 листопада 2018 (Ліга чемпіонів, груповий етап), Гоффенхайм

Гоффенхайм - Шахтар Донецьк 2:3

Голи: Крамаріч, 17, Цубер, 40 - Ісмаілі, 14, Тайсон, 15, 93.

Склад Шахтаря: Пятов - Данченко, (Бутко 90+4), Кривцов, Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі - Маркос Антоніо, Коваленко (Дентіньйо, 85), Степаненко (Алан Патрік, 77) - Тайсон, Мораєс

Источник: Getty Images

Претендент на найвидовищніший матч Шахтаря проти німецьких клубів. Команди влаштували справжню феєрію відзначившись тричі впродовж трьох хвилин на старті поєдинку. На голи бразильских легіонерів “гірників” в особі Ісмаілі та Тайсона відповів хорватський нападник Андрєй Крамаріч, а ще до перерви Стівен Цубер зрівняв рахунок.

Інтрига зберігалась до останнього. Здавалося, що перемога все ж таки не дістанеться нікому, але в останні миттєвості матчу Тайсон знов взяв гру на себе і все ж таки вирвав жадані три пункти для своєї команди.

Цікаво, що матч на стадіоні Металіст, який тоді був домашнім для Шахтаря, закінчився саме з рахунком 2:2, але тоді колектив Паулу Фонсеки відігрувався по ходу матчу.

12 березня 2020 року (Ліга Європи, 1/8 фіналу), Вольфсбург.

Вольфсбург - Шахтар Донецьк 1:2

Голи: Брукс, 48, Мораєс, 16, Маркос Антоніо, 78.

Склад Шахтаря: Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі (Хочолава, 68) - Маркос Антоніо, Тете, Коваленко (Майкон, 66), Патрік, Тайсон (Коноплянка, 88) - Жуніор Мораєс.

На дану хвилину останнє протистояння української команди проти німецьких. У 1/8 фіналу розіграшу Ліги Європи підопічні Луїша Кастру зіграли з Вольфсбургом.

Матч на виїзді видався непростим. Шахтар хоч і забив першим, але в дебюті другого тайму пропустив, будучи вимушеним виривати перемогу. На щастя, їм це вдалося завдяки голу Маркоса Антоніо приблизно за 20 хвилин до кінця матчу.

Підсумок

На німецьких полях в матчах проти німецьких команд донецький Шахтар грає або добре (і добуває перемоги), або просто жахливо (майже всі поразки донеччан були розгромними).

Цікаво, що внічию був зіграний лише один поєдинок, хоча зараз, напевне, "гірники" не відмовилися б від нічийного результату проти РБ Лейпціг.