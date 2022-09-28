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Форвард сборной Бразилии столкнулся с расизмом во время матча против Туниса

В Ришарлисона кинул банан один из присутствующих на стадионе.
Сегодня, 12:19
Ришарлисон
Ришарлисон
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Нападающий сборной Бразилии и Тоттенхэма Ришарлисон стал жертвой проявлений расизма.

Как сообщает федерация футбола Бразилии, во время матча в футболиста кинули банан.

"CBF укрепляет свою позицию против дискриминации и решительно осуждает еще один эпизод расизма в футболе", – заявляется в комментарии организации

Стоит сказать, что матч Бразилия - Тунис закончился со счетом 5:1 в пользу "пентакампеонов". Ришарлисон отметился забитым мячем и ассистом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бразилия
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