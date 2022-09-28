Форвард сборной Бразилии столкнулся с расизмом во время матча против Туниса

В Ришарлисона кинул банан один из присутствующих на стадионе.

Нападающий сборной Бразилии и Тоттенхэма Ришарлисон стал жертвой проявлений расизма.

Как сообщает федерация футбола Бразилии, во время матча в футболиста кинули банан.

"CBF укрепляет свою позицию против дискриминации и решительно осуждает еще один эпизод расизма в футболе", – заявляется в комментарии организации

Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. A CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente mais um episódio de racismo no futebol.



📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/hcUqBjFxrz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022

Стоит сказать, что матч Бразилия - Тунис закончился со счетом 5:1 в пользу "пентакампеонов". Ришарлисон отметился забитым мячем и ассистом.