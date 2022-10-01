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Атлетико готов выкупить Гризманна

"Матрасники" могут заполучить форварда на полноценной основе.
Сегодня, 10:21
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images
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Мадридский Атлетико выразил готовность выкупить у Барселоны контракт Антуана Гризманна.

Как сообщает журналист Фернандо Поло, "матрасники" могут предложить за француза 20 млн евро.

Каталонцы хотят, чтобы трансфер был оформен до начала ЧМ-2022 в Катаре.

Барселона не желает возвращения Гризманна в клуб из-за высокой зарплаты.

В нынешнем сезоне нападающий провел 8 матчей, забив три гола и отдав один ассист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол атлетико мадрид Антуан Гризманн
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