Атлетико готов выкупить Гризманна
"Матрасники" могут заполучить форварда на полноценной основе.
Мадридский Атлетико выразил готовность выкупить у Барселоны контракт Антуана Гризманна.
Как сообщает журналист Фернандо Поло, "матрасники" могут предложить за француза 20 млн евро.
Каталонцы хотят, чтобы трансфер был оформен до начала ЧМ-2022 в Катаре.
Барселона не желает возвращения Гризманна в клуб из-за высокой зарплаты.
В нынешнем сезоне нападающий провел 8 матчей, забив три гола и отдав один ассист.