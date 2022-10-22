Наставник ПСЖ: Люди приходят на стадион увидеть игру Месси, он лучший футболист всех времен

В рамках 12 тура Лиги 1 ПСЖ встретился с Аяччо. Матч завершился победой парижан со счетом 3:0.

Наставник французского гранда Кристоф Галтье поделился мыслями о матче и отметил перформанс Лео Месси в данной игре.

"Аяччо хорошо держался 25 минут, пока держал нас под прессингом. С момента, когда это давление немного спало, мы создали несколько интересных моментов, как в первом голе.

Игроки продемонстрировали хорошую игру на техническом уровне.

Во втором тайме темп был менее интенсивным, у нас было несколько ключевых моментов, которые мы не реализовали, и Аяччо ощутил определенную надежду. Но она просуществовала ровно до того момента, пока мы не забили два замечательных гола, включая гол Месси.

Люди приходят на стадион, чтобы посмотреть на игру Лео, он самый лучший игрок всех времен", — сказал Гальтье.

ПСЖ занимает 1 место в чемпионате Франции, набрав 32 очка в 12 матчах. Месси отметился 6 голами и 9 ассистами.