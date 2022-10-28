Голкипер сборной Германии рискует не поехать на Чемпионат мира 2022

Мануэль Нойер может не восстановиться от повреждения до Мундиаля.

Менее чем через месяц начнется Чемпионат Мира 2022, к которому ряд сборных подойдут не в лучших составах.

Так, к примеру, Германия может остаться без основного стража ворот в лице Мануэля Нойера.

По словам наставника Баварии Юлиана Нагельсманна, немец может не успеть восстановиться от повреждения к Мундиалю.

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"Я не могу сразу сказать, что он пропустит чемпионат мира, но и не могу сказать, что он его сыграет. К сожалению, я не ясновидящий.

Нам бы хотелось, чтобы он смог сыграть как можно быстрее, например, в выходные на следующей неделе. Но я не уверен", - подытожил коуч.

В текущем сезоне голкипер пропустил из-за травмы 6 матчей во всех сореевнованиях.