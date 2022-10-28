iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Голкипер сборной Германии рискует не поехать на Чемпионат мира 2022

Мануэль Нойер может не восстановиться от повреждения до Мундиаля.
Вчера, 22:55
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
0 0 0

Менее чем через месяц начнется Чемпионат Мира 2022, к которому ряд сборных подойдут не в лучших составах.

Так, к примеру, Германия может остаться без основного стража ворот в лице Мануэля Нойера.

По словам наставника Баварии Юлиана Нагельсманна, немец может не успеть восстановиться от повреждения к Мундиалю.

Читай также: Сборная Испании определилась с предварительной заявкой на Чемпионат мира-2022

"Я не могу сразу сказать, что он пропустит чемпионат мира, но и не могу сказать, что он его сыграет. К сожалению, я не ясновидящий.

Нам бы хотелось, чтобы он смог сыграть как можно быстрее, например, в выходные на следующей неделе. Но я не уверен", - подытожил коуч.

В текущем сезоне голкипер пропустил из-за травмы 6 матчей во всех сореевнованиях.

0 0 0

Статьи по теме

Украинский хоккеист стал одноклубником легендарного футбольного вратаря Украинский хоккеист стал одноклубником легендарного футбольного вратаря
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Причиной непопадания Яремчука в заявку на матч чемпионата Бельгии не является травма Причиной непопадания Яремчука в заявку на матч чемпионата Бельгии не является травма
Ломаченко - о войне в Украине: Ежедневно жизнь была в страхе и непонимании, что случится завтра Ломаченко - о войне в Украине: Ежедневно жизнь была в страхе и непонимании, что случится завтра
Помочь журналистам

Видео

АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы
АЕК Ларнака - Динамо 3:3 видео голов матча 27.10.2022 Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
просмотров

Последние новости

Футбол01:00
Украинский хоккеист стал одноклубником легендарного футбольного вратаря
Украина00:42
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Футбол00:14
Причиной непопадания Яремчука в заявку на матч чемпионата Бельгии не является травма
Вчера, 23:46
Бокс23:46
Ломаченко - о войне в Украине: Ежедневно жизнь была в страхе и непонимании, что случится завтра
Бокс23:37
Ломаченко - Ортиз: Результаты взвешивания
Европа23:19
Реал хочет уменьшить сумму выкупа защитника Шахтера Тобиаса
Футбол22:55
Голкипер сборной Германии рискует не поехать на Чемпионат мира 2022
Европа22:32
Моуриньо: Когда умер мой отец, Гвардиола мне позвонил. Когда умерла его мать, я ответил ему тем же
Бокс22:10
Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция взвешивания
Украина22:07
Ван Леувен - о разгроме Металлиста 1925: Мы могли забить и больше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK