Центрбэк сборной Аргентины: Мы будем воевать за Месси на Чемпионате мира

Лисандро Мартинес высказался о задачах команды на Мундиаль.

Центральный защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказался о предстоящем Чемпионате мира-2022.

По словам Мартинеса, "альбиселесте" отдадут все свои силы, чтобы помочь Месси победить на мировом первенстве.

"Как это для Месси, это будет последний чемпионат мира? Нет, он сумасшедший, мы его не отпустим.

Мы будем воевать за него на этом чемпионате мира", – сказал аргентинец.

Напомним, ЧМ-2022 стартует 20 ноября в Катаре и продлится до 18 декабря.

Аргентина играет в одной группе с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой