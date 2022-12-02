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ФИФА: Северная Корея может принять чемпионат мира

Джанни Инфантино сделал резонансное заявление.
Сегодня, 14:44
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что Северная Корея может принять чемпионат мира по футболу.

По словам функционера, он несколько лет назад есть в КНДР, чтобы узнать о возможном проведении мундиаля вместе с Южной Кореей.

"ФИФА - это глобальная футбольная организация. Мы футбольные люди, а не политики, и мы хотим объединять людей. Любая страна может провести мероприятие. Если Северная Корея хочет что-то принять у себя".

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"Я действительно ездил в Северную Корею несколько лет назад, чтобы спросить северокорейцев, готовы ли они провести часть чемпионата мира среди женщин с Южной Кореей. У меня не получилось, но я бы повторил еще 100 раз, если бы это помогло".

Инфантино заявил, что чемпионат мира действительно может пройти в Северной Кореи, ведь ФИФА хочет объединить мир.

"Мы должны понимать друг друга, но также понимать, что мы тоже разные, с убеждениями, разной историей, разным происхождением, но одним миром. И мы должны ладить друг с другом", - приводит слова Инфантино The Athletic.

Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дело против Сербии из-за флага в раздевалке сборной на ЧМ-2022.


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