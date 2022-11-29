iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Представители ФИФА отобрали у болельщиков украинский флаг с символикой Азова во время матча ЧМ-2022

Об инциденте рассказал бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля.
Сегодня, 12:05
Представители ФИФА изъяли у болельщиков флаг / страница Романа Зозули в Facebook
Представители ФИФА изъяли у болельщиков флаг / страница Романа Зозули в Facebook

Представители ФИФА изъяли у испанских болельщиков украинский флаг с изображением символики полка Азов во время матча чемпионата мира-2022 в Катаре.

Инцидент произошел в ходе поединка второго тура группового этапа мирового первенства между сборными Германии и Испании (1:1), который состоялся 27 ноября.

Читай также: Немецкие надежды живы: Испания и Германия не определили сильнейшего

Об этом сообщил бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля у себя в Facebook, прикрепив фото с того матча.

"ФИФА - жертвы российской пропаганды.

Вчера во время матча Германия – Испания испанские болельщики развернули большой флаг Украины с символикой нашего героического полка «Азов». Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг за то, что он нарушает какие-то там стандарты в их головах и якобы запрещен.

Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористом и чьи военные – это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Но в зазомбированной ФИФА ничего не видят и не слышат.

Надеюсь, что УАФ и Министерство молодежи и спорта тоже отреагируют на такое позорное поведение представителей ФИФА, а те одноклеточные организмы, запретившие поднимать наш флаг на трибунах, попросят прощения и наконец изучат историю вопроса не по кремлевским темникам", - написал Зозуля.

Напомним, что во время матча ЧМ-2022 Португалия - Уругвай на поле выбежал фанат, призвав помочь Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина фифа сборная Германии сборная Испании Роман Зозуля

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
"Я бы подписался на такое": Энрике оценил ничейный результат с Германией "Я бы подписался на такое": Энрике оценил ничейный результат с Германией
Испания - Германия 1:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Испания - Германия 1:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Печерский суд арестовал Павелко Печерский суд арестовал Павелко
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира-2022: Противостояние Португалии и Уругвая, победа Ганы
просмотров
"Я молюсь Богу, чтобы не встретится с ним": Лучший боксер мира пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
просмотров
Экс-возлюбленная Икарди порадовала подписчиков новыми обнаженными фото
просмотров

Последние новости

Украина13:20
Печерский суд арестовал Павелко
Бокс13:02
"Мое проклятие": Фьюри сделал резкое заявление о своей победе над Владимиром Кличко
ЧМ-202212:05
Представители ФИФА отобрали у болельщиков украинский флаг с символикой Азова во время матча ЧМ-2022
ЧМ-202211:29
Дубль помог Фернандешу стать лучшим игроком матча ЧМ-2022 Португалия - Уругвай
ЧМ-202210:58
Португалия - Уругвай 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
НБА10:25
НБА: Сакраменто Леня потерпел поражение от Финикса, Лейкерс проиграли Индиане
НХЛ09:32
НХЛ: Рейнджерс уступили Нью-Джерси, Тампа в овертайме победила Баффало
ЧМ-202208:35
Карвахаль: Рюдигер просил меня победить Японию
ЧМ-202207:58
Бразилия все еще главный фаворит турнира, у Бельгии шансов все меньше: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-202207:28
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Фернандеш вошел в тройку голеадоров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK