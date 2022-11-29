Представители ФИФА отобрали у болельщиков украинский флаг с символикой Азова во время матча ЧМ-2022

Представители ФИФА изъяли у испанских болельщиков украинский флаг с изображением символики полка Азов во время матча чемпионата мира-2022 в Катаре.

Инцидент произошел в ходе поединка второго тура группового этапа мирового первенства между сборными Германии и Испании (1:1), который состоялся 27 ноября.

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Об этом сообщил бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля у себя в Facebook, прикрепив фото с того матча.

"ФИФА - жертвы российской пропаганды.

Вчера во время матча Германия – Испания испанские болельщики развернули большой флаг Украины с символикой нашего героического полка «Азов». Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг за то, что он нарушает какие-то там стандарты в их головах и якобы запрещен.

Весь мир восторженно наблюдал за титаническим противостоянием наших защитников Мариуполя. Весь мир видит, кто является страной-террористом и чьи военные – это оккупанты, преступники, террористы, садисты и зеки. Но в зазомбированной ФИФА ничего не видят и не слышат.

Надеюсь, что УАФ и Министерство молодежи и спорта тоже отреагируют на такое позорное поведение представителей ФИФА, а те одноклеточные организмы, запретившие поднимать наш флаг на трибунах, попросят прощения и наконец изучат историю вопроса не по кремлевским темникам", - написал Зозуля.

Напомним, что во время матча ЧМ-2022 Португалия - Уругвай на поле выбежал фанат, призвав помочь Украине.