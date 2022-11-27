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Испания - Германия 1:1: обзор матча и результат игры 27.11.2022

Перед стартом третьего тура мундиаля все команды группы Е сохраняют шансы на 1/8 финала турнира.
Вчера, 23:07
Испания - Германия / Getty Images
Испания - Германия / Getty Images

Центральным матчем третьего игрового дня второго тура чемпионата мира-2022 стала встреча сборных Испании и Германии.

В случае второго поражения команда Ханси Флика могла максимально усложнить себе задачу выхода в плей-офф турнира, а потому у немецких футболистов была вся мотивация не допустить этого.

Вот только первые 45 минут они провели так, словно они уже вышли в 1/8 финала. Немцы уступали и во владении, и в ударах, при этом раз за разом попадая в офсайд (целых 4 раза за тайм). Но ни одна из команд так и не размочила счет.

Зато это удалось сделать Альваро Морате, который появился на поле по ходу второй половины. Форвард Атлетико замкнул передачу Жорди Альбы - Мануэль Нойер оказался бессилен.

Это явно оживило Германию, которая все же начала наносить удары по воротам Унаи Симона.

Время шло, а счет все так и оставался минимальным. И тут на сцену вышел 29-летний нападающий Вердера Никлас Фулькруг. Лерой Сане отдал пас на Джамала Мусиалу, который врывался в штрафную площадь, но там мяч перехватил Фуллькруг, который одним касанием обработал мяч, а вторым отправил его в дальнюю "девятку".

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После этого команды так и не смогли определить сильнейшего - встреча завершилась вничью 1:1.

Такой результат оставляет шансы немцам на выход в плей-офф (как и всем командам квартета Е). В последнем туре Испания сыграет с Японией, а Германия встретится с Коста-Рикой.

Статистика матча Испания - Германия 2-го тура ЧМ-2022

Испания - Германия 1:1
Голы: Мората, 62 - Фуллькруг, 83.

Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 7 - 11
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 13 - 11
Атаки: 99 - 88

Испания: Симон - Карвахаль, Родри, Ляпорт, Альба (Бальде, 82) - Бускетс, Гави (Уильямс, 66), Педри - Торрес (Мората, 54), Асенсио (Коке, 66), Ольмо.

Германия: Нойер - Керер (Клостерманн, 70), Зюле, Рюдигер, Раум (Шлоттербек, 87) - Киммих, Горецка, Гнабри (Хофманн, 85), Гюндоган (Сане, 70), Мусиала - Мюллер (Фуллькруг, 70).

Предупреждения: Бускетс - Керер, Горецка, Киммих.

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