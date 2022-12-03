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Арсенал Зинченко заинтересован в услугах хавбека Интера

Хакан Чалханоглу может перебраться на Туманный Альбион.
Сегодня, 20:48
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Вскоре клубы получат возможность усилить свой состав в зимнее трансферное окно.

Лондонский Арсенал намерен воспользоваться ей, подписав футболиста в центр поля. По сообщениям Inter Live, им может стать турок Хакан Чалханоглу.

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Помешать этому может интерес со стороны бирмингемской Астон Виллы. Заявляется, что миланский Интер потребует 30 млн евро за футболиста.

В текущем сезоне Чалханоглу провел 24 матча. На счету полузащитника 5 забитых мяче и 4 ассиста во всех соревнованиях.


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