Арсенал Зинченко заинтересован в услугах хавбека Интера

Хакан Чалханоглу может перебраться на Туманный Альбион.

Вскоре клубы получат возможность усилить свой состав в зимнее трансферное окно.

Лондонский Арсенал намерен воспользоваться ей, подписав футболиста в центр поля. По сообщениям Inter Live, им может стать турок Хакан Чалханоглу.

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Помешать этому может интерес со стороны бирмингемской Астон Виллы. Заявляется, что миланский Интер потребует 30 млн евро за футболиста.

В текущем сезоне Чалханоглу провел 24 матча. На счету полузащитника 5 забитых мяче и 4 ассиста во всех соревнованиях.