Трубин вошел в сферу интересов Ювентуса
В украинце видят долгосрочную замену Войцеху Щенсны.
Украинский вратарь Анатолий Трубин может сменить клубную прописку.
По информации итальянских СМИ, Ювентус заинтересован в услугах 21-летнего игрока.
В лице Трубина "бьянконери" видят замену польскому голкиперу Войцеху Щенсны.
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Контракт Щенсны истекает через два сезона. Беря во внимание возраст поляка его соглашение, вероятно, не продлят.
Также Ювентус рассматривает варианты с Гульелмо Викарио из Эмполи и Марко Карнезекки из Аталанты.