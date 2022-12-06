Трубин вошел в сферу интересов Ювентуса

Украинский вратарь Анатолий Трубин может сменить клубную прописку.

По информации итальянских СМИ, Ювентус заинтересован в услугах 21-летнего игрока.

В лице Трубина "бьянконери" видят замену польскому голкиперу Войцеху Щенсны.

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Контракт Щенсны истекает через два сезона. Беря во внимание возраст поляка его соглашение, вероятно, не продлят.

Также Ювентус рассматривает варианты с Гульелмо Викарио из Эмполи и Марко Карнезекки из Аталанты.