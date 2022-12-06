iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трубин вошел в сферу интересов Ювентуса

В украинце видят долгосрочную замену Войцеху Щенсны.
Сегодня, 18:23
Анатолий Трубин
Анатолий Трубин

Украинский вратарь Анатолий Трубин может сменить клубную прописку.

По информации итальянских СМИ, Ювентус заинтересован в услугах 21-летнего игрока.

В лице Трубина "бьянконери" видят замену польскому голкиперу Войцеху Щенсны.

Читай также: Ювентусу может грозить исключение из Серии А из-за финансовых махинаций

Контракт Щенсны истекает через два сезона. Беря во внимание возраст поляка его соглашение, вероятно, не продлят.

Также Ювентус рассматривает варианты с Гульелмо Викарио из Эмполи и Марко Карнезекки из Аталанты.


Статьи по теме

Роналду не попал в основой состав Португалии на матч со Швейцарией Роналду не попал в основой состав Португалии на матч со Швейцарией
Вратарь сборной Марокко повторил легендарное достижение Шовковского Вратарь сборной Марокко повторил легендарное достижение Шовковского
Марокко сенсационно выбило Испанию с ЧМ-2022 Марокко сенсационно выбило Испанию с ЧМ-2022
Макрон дал прогноз на матч Англия - Франция Макрон дал прогноз на матч Англия - Франция
Помочь журналистам

Видео

Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

ЧМ-202220:14
Роналду не попал в основой состав Португалии на матч со Швейцарией
Футбол20:05
Вратарь сборной Марокко повторил легендарное достижение Шовковского
Футбол19:51
Марокко сенсационно выбило Испанию с ЧМ-2022
ЧМ-202219:47
Макрон дал прогноз на матч Англия - Франция
ЧМ-202219:21
Ван Гал намерен поквитаться с Аргентиной за поражение в 2014-м году
ЧМ-202218:53
Де Йонг: Понятия не имею, как остановить Месси
Футбол18:37
Очередная сборная лишилась наставника после вылета с ЧМ-2022
Футбол18:23
Трубин вошел в сферу интересов Ювентуса
Европа18:19
Ключевой форвард Арсенала выбыл из-за травмы на несколько месяцев
Украина17:54
УПЛ: календарь и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK