ПСЖ - Аяччо: обзор и результат матча чемпионата Франции 13.05.2023

В рамках чемпионата Франции ПСЖ встретился с Аяччо. Столичный клуб победил аутсайдера Лиги 1 со счетом 5:0.

В первом тайме забивали Фабиан Руис и Ашраф Хакими, обеспечив уже достаточно комфортное преимущество, однако, на этом парижане не остановились.

После перерыва "проснулся" Килиан Мбаппе, оформивший дубль, а точку оформили уже сами футболисты Аяччо, а именно Мохаммед Юссуф.

Это стало не последним примечательным событием в матче, ведь, спустя 4 минуты после последнего гола за неспортивное поведение с поля был удален уже упомянутый Хакими, а спустя три минуты по его стопам пошел Тома Мангани.

Стоит отметить, что Аяччо из-за этого поражения потерял математические шансы на сохранения прописки в чемпионате Франции.

Статистика матча чемпионата Франции ПСЖ - Аяччо.

ПСЖ - Аяччо 5:0

Голы: Руис, 21, Хакими, 33, Мбаппе, 47, 54, Юссуф (автогол), 73

xG: 2.37 - 0.38

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 16 - 7

Удары в створ: 9 - 2