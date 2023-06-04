Цыганков - в старте на матч против Осасуны
Украинец с первых минут сыграет в заключительном матче сезона.
В рамках 38 тура чемпионата Испании Жирона сыграет в гостях с Осасуной.
Наставник каталонцев Мичел определился с составом на матч. В старте появится украинец Виктор Цыганков.
⚔️ 𝐄𝐋𝐒 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐑𝐄𝐑𝐒 ❤️🤍#OsasunaGirona pic.twitter.com/ZIIsA5wOwO— Girona FC (@GironaFC) June 4, 2023
Стоит отметить, что победа в этом матче может вывести команду Цыганкова в Лигу конференций, однако, для этого Атлетик и Райо Вальекано должны не выиграть свои матчи. Баски и "пчелы" сыграют с Реалом и Мальоркой соответственно.
Напомним, матч Осасуна - Жирона начнется в 19:30 по киевскому времени.