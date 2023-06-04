Цыганков - в старте на матч против Осасуны

Украинец с первых минут сыграет в заключительном матче сезона.

В рамках 38 тура чемпионата Испании Жирона сыграет в гостях с Осасуной.

Наставник каталонцев Мичел определился с составом на матч. В старте появится украинец Виктор Цыганков.

Стоит отметить, что победа в этом матче может вывести команду Цыганкова в Лигу конференций, однако, для этого Атлетик и Райо Вальекано должны не выиграть свои матчи. Баски и "пчелы" сыграют с Реалом и Мальоркой соответственно.

Напомним, матч Осасуна - Жирона начнется в 19:30 по киевскому времени.