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Северная Македония - Украина: обзор и результат матча 16.06.2023

Коллективу Сергея Реброва не без помощи соперника удалось исправить плачевную ситуацию после первого тайма.
Вчера, 23:43
Северная Македония - Украина / Getty Images
Северная Македония - Украина / Getty Images

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины встречается на выезде с Северной Македонией

Первый тайм этого поединка, к сожалению, прошел полностью под диктовку балканского коллектива.

Хозяева смогли навязать нашей национальной команде свою игру, не дав при этом нам создать ни единого момента.

В первой половине встречи коллектив Сергея Реброва пропустил дважды. Сперва с пенальти от Эниса Барди, а затем от Элифа Эльмаса, который забил невероятным дальним ударом.

К счастью, "желто-голубые" не опустили руки, и после перерыва продемонстрировали совсем другую игру.

Перед стартом второй 45-минутки на поле появились Ефим Конопля и Владислав Ванат. Это помогло не сразу, первые несколько минут после возобновления игры были также достаточно тяжелыми, но моменты начали появляться.

Сократить отставание в счете удалось на 61 минуте. Илья Забарный замкнул подачу с углового. Спустя еще чуть более 5 минут, появившийся после перерыва Конопля сравнял счет после ассиста Мудрика. Отметим, что для Забарного и Конопли это были дебютные голы в футболке национальной сборной.

После этого хозяева ко всему прочему еще остались в меньшинстве. Подопечные Реброва сумели воспользоваться численным преимуществом, хотя и не сразу. Цыганков замкнул головой подачу все того же Мудрика, принеся нашей сборной невероятно важную победу в невероятно важном поединке.

Статистика матча Северная Македония - Украина 

Северная Македония - Украина 2:3

Голы: Барди, 31 (пен), Эльмас, 39 - Забарный, 61, Конопля, 68, Цыганков, 63

xG: 1.42 - 0.91
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 5 - 3

Северная Македония: Димитриевски - С. Ристовски, Зайков, Муслиу, Алиоски - Барди, Адеми (Атанасов, 64), Ашковски (Брдаровски, 64, Дор. Бабунски, 90) - Трайковски (Дориев, 75), Несторовски (М. Ристовски, 64), Эльмас.

Украина: Трубин - Тымчик (Конопля, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко - Ярмоленко (Малиновский, 66), Степаненко, Судаков, Мудрик (Сидорчук, 90) - Цыганков (Зубков, 90+3) - Довбик (Ванат, 46).

Предупреждения: Ристовски, Муслиу - Довбик.

На 72-й минуте был удален Визар Муслиу (Северная Македония) (второе предупреждение).


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