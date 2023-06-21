Cикан - о победе над Хорватией: Мы хотим помочь нашей стране эмоциями, отблагодарить ВСУ

Нападающий сборной Украины U-21 Даниил Сикан поделился мыслями о победе над сверстниками из Хорватии в первом туре группового этапа молодежного Евро-2023.

"Каждый гол, каждый голевой момент дает уверенность команде и мне. Для нас самое главное - это результат. И мы его сегодня получили.

До матча у нас даже не было информации о сборной Хорватии, потому что у нее появился новый тренер, с которым они не сыграли ни одного матча. Они даже не приехали на предматчевую тренировку. Нам было сложно что-то узнать о сопернике: как они будут играть, какой будет состав.

Поэтому мы больше разбирали игроков индивидуально, смотрели видео из клубов.

Давление ответственности всегда будет, потому что когда ты выходишь в старте, то берешь ее на себя за эту позицию. Ты - часть команды, на поле ты должен выкладываться на 100%. Это касается каждого, даже если ты вне заявки.

Мы все понимаем, что самое главное - это победа для Украины, для ВСУ, потому что в нашей стране идет война. Мы хотим помочь нашей стране эмоциями, сделать легче нашим бойцам, подарить им эмоции и поблагодарить их после игры, что они нас защищают, - сказал Сикан.

Напомним, впереди у коллектива Руслана Ротаня матчи против Румынии и Испании. Пройдут они 24 и 27 мая соответственно.