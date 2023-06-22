Динамовцы против Monte: Благотворительный шоу-матч по CS:GO в Киеве

Футболисты столичного клуба попробуют свои силы в киберспорте, сыграв против украинских киберспортсменов

25 июня футболисты киевского "Динамо" попробуют себя в киберспорте и проведут показательный матч против украинской киберкоманды Monte. В этом году она вошла в топ-10 мирового рейтинга по Counter-Strike: Global Offensive.

Игру будут транслировать онлайн, а донаты с трансляции передадут через официальную фандрейзинговую платформу Украины UNITED24 на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, который 4 марта прошлого года обстреляли российские войска.

Событие состоится при поддержке FAVBET - официального партнера обеих команд.

Бутсы на клавиатуры в ближайшее воскресенье променяют сразу четверо игроков ФК "Динамо": центральный защитник Максим Дячук, центральный полузащитник Николай Шапаренко, левый полузащитник Назар Волошин и правый защитник Александр Караваев.

Противостоять динамовцам будет "основа" Monte в составе основателя команды Владимира "Woro2k" Велетнюка, Сергея "DemQQ" Демченко, Айдына "KrizzeN" Турлибекова, а также тренера Сергея "lmbt" Бежанова.

Учитывая, что матч состоится в формате 5-на-5, к четверкам игроков присоединятся двое почетных гостей: украинский рэп-исполнитель Tricky Nicki и Антон Скуратов - юморист, блогер и соучредитель YouTube-канала "Murafa & Skuratov". Комментировать противостояние будет известный киберспортивный комментатор Виталий "v1lat" Волочай.

"Круто видеть, что наши друзья и партнеры из совершенно разных миров и видов спорта объединяются для поддержки Украины. Спасибо всем участникам за то, что нашли время в тренировочно-гастрольном графике, чтобы подарить фанам такое интересное событие. Ну и, конечно, приглашаем всех смотреть, болеть и активно донатить на благое дело", - рассказали в FAVBET.

Где и когда смотреть?

Прямую трансляцию шоу-матча между "Динамо" и Monte можно будет посмотреть 25 июня в 17:00 сразу на двух YouTube-каналах: ФК "Динамо" Киев и Football Hub. Мероприятие состоится в конференц-зале стадиона "Динамо" им. В. Лобановского.