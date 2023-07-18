Роналду: Чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС

Португалец отверг бы возможность попробовать свои силы за океаном.

Криштиану Роналду поделился мыслями о перспективе перейти в один из клубов МЛС.

По словам португальца, чемпионат Саудовской Аравии превосходит МЛС в уровне игры, поэтому, не имеет смысла переходить туда.

"Переход в МЛС? Нет, чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС. Я открыл путь в чемпионат Саудовской Аравии в прошлом январе, а теперь все игроки идут сюда.

Мое решение присоединиться к одному из саудовских клубов было на 100% решающим для привлечения новых топ-игроков. Это факт.

Когда я присоединился к Ювентусу, Серия А была мертва, а затем, когда я перешел, она возродилась. Где бы ни был Криштиану, он вызывает больший интерес.

Меня критиковали за переход в чемпионат Саудовской Аравии, но что происходит сейчас? Я открыл путь, и теперь все игроки идут сюда. В течение года здесь будет все больше и больше топ-футболистов.

За год саудовская лига опередит чемпионаты лигу Турции и Нидерландов. Игроки, которые приехали сюда, не такие, как сказал президент Европейского Союза. Жота и Рубен Невеш - это молодые игроки", - заявил форвард.

Напомним, ранее Роналду назвал единственную европейскую лигу, в которой готов еще сыграть.

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