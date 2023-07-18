iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду: Чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС

Португалец отверг бы возможность попробовать свои силы за океаном.
Сегодня, 09:22
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду поделился мыслями о перспективе перейти в один из клубов МЛС.

По словам португальца, чемпионат Саудовской Аравии превосходит МЛС в уровне игры, поэтому, не имеет смысла переходить туда.

"Переход в МЛС? Нет, чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС. Я открыл путь в чемпионат Саудовской Аравии в прошлом январе, а теперь все игроки идут сюда.

Мое решение присоединиться к одному из саудовских клубов было на 100% решающим для привлечения новых топ-игроков. Это факт.

Когда я присоединился к Ювентусу, Серия А была мертва, а затем, когда я перешел, она возродилась. Где бы ни был Криштиану, он вызывает больший интерес.

Меня критиковали за переход в чемпионат Саудовской Аравии, но что происходит сейчас? Я открыл путь, и теперь все игроки идут сюда. В течение года здесь будет все больше и больше топ-футболистов.

За год саудовская лига опередит чемпионаты лигу Турции и Нидерландов. Игроки, которые приехали сюда, не такие, как сказал президент Европейского Союза. Жота и Рубен Невеш - это молодые игроки", - заявил форвард.

Напомним, ранее Роналду назвал единственную европейскую лигу, в которой готов еще сыграть.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

Статьи по теме

Клуб Роналду нацелился на подписание вингера сборной Франции Клуб Роналду нацелился на подписание вингера сборной Франции
Выставленный на трансфер нападающий Баварии может стать одноклубником Роналду Выставленный на трансфер нападающий Баварии может стать одноклубником Роналду
Роналду уличили во лжи после рекламы собственного бренда минеральной воды Роналду уличили во лжи после рекламы собственного бренда минеральной воды
Лига чемпионов: Шериф Коваля сыграет с представителем Румынии, Ракув Кочергина постарается выйти в следующий этап Лига чемпионов: Шериф Коваля сыграет с представителем Румынии, Ракув Кочергина постарается выйти в следующий этап
Помочь журналистам

Видео

Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя
Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов10:52
Лига чемпионов: Шериф Коваля сыграет с представителем Румынии, Ракув Кочергина постарается выйти в следующий этап
Футбол10:47
"Месси не его лучшее творение": Дочь Гвардиолы вновь восхитила соцсети своей красотой
Киберспорт10:45
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - BIG
Футбол10:17
Форвард Челси близок к тому, чтобы перейти в Марсель Малиновского
Бокс10:10
Кроуфорд - Спенс: огненный проморолик боя
Украина10:07
Динамо представило новую форму на следующий сезон
Бокс09:50
Два соперника: WBC поставил жесткий ультиматум для Хэйни
Футбол09:45
Одноклубник Мудрика перейдет в клуб, который вылетел из АПЛ
Водные09:25
Романчук стал лучшим из украинцев в финале на открытой воде
Футбол09:22
Роналду: Чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK