Роналду: Я не вернусь в европейский футбол

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду заявил, что больше не будет играть за европейские клубы.

По словам звездного португальца, он мог бы сыграть в АПЛ, а все остальные лиги по уровню упали.

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"Я не вернусь в европейский футбол, дверь закрыта до конца.

Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола заметно упал. Единственная достойная лига – АПЛ, она значительно опережает все остальные", - приводит слова Роналду Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, первую часть прошлого сезона Криштиану провел в Манчестер Юнайтед. После чего стороны разорвали соглашение и Роналду перебрался в Ан-Наср из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Роналду поделился ожиданиями от нового сезона в Ан-Насре.

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