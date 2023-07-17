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Сын Месси повеселил болельщиков на презентации аргентинца в Интер Майами

Матео уже демонстрирует свои футбольные таланты.
Сегодня, 18:31
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Во время презентации Лионеля Месси в качестве игрока Интер Майами произошел маленький, но забавный инцидент.

Аргентинец выходил на поле в окружении своей семьи, а его сын Матео шел с мячом и в какой-то момент случайно пробросил мяч отцу между ног.

Публику этот жпизод немало повеселил, но больше всего обрадовался сам мальчик, который сразу же отпраздновал удачную случайность.

Напомним, что ранее Лео намекнул, когда сможет дебютировать в составе Интер Майами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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