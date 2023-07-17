Месси намекнул, когда может состояться его дебют за новый клуб

Аргентинец может сыграть за Интер Майами уже в пятницу.

Лионель Месси признался, когда наконец сможет дебютировать за Интер Майами.

Аргентинская суперзвезда поделился постом в социальных сетях, где поблагодарил всех присутствующих на его презентации, а также намекнул, когда стоит ждать его дебюта.

Ранее, напомним, ISPORT.UA поделился своим мнением, когда состоится первый матч Лео и, кажется, мы оказались неправы.

"Я хочу поблагодарить вас всех за вчерашний день! Из-за дождя все было не так, как планировалось, но все равно было очень красиво.

Спасибо всем, кто пришел, большое спасибо за всю любовь, а также артистам, которые были там и, несмотря на условия, пели потрясающе.

До новых встреч в пятницу", - написал Месси под своим постом, намекая, что может появится в матче против Крус Асуля.

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