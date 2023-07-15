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Роналду поделился ожиданиями от нового сезона в Ан-Насре

Португалец продолжит карьеру в саудовской команде.
Сегодня, 10:22
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду высказался по поводу нового в Саудовской Аравии.

По словам именитого португальца, команда должна выиграть чемпионат.

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"Важнее выиграть титул, чем стать лучшим бомбардиром. Если бы в прошлом году вы то же спросили у Талиски, то он также выбрал бы трофей. Это важнее".

Роналду оценил трансферы саудовских команд в летнее межсезонье.

"Пол года назад я уже говорил, что лига растет и будет расти дальше, учитывая, какие игроки сюда приезжают. Этот чемпионат будет интересен. Нужно хорошо подготовиться", - приводит слова 38-летнего игрока Cristiano Xtra.

В прошлом сезоне Роналду провел за Ан-Наср 19 матчей, в которых забил 14 голов и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что португалец внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года.

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