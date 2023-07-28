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Суркис: Поведение Харлан - пример для наших спортсменов

Президент Динамо поблагодарил Ольгу за ее поступок.
Сегодня, 11:56
Игорь Суркис / FC Dynamo Kyiv
Игорь Суркис / FC Dynamo Kyiv

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о резонансной дисквалификации Ольги Харлан с чемпионата мира по фехтованию.

По словам Суркиса, поведение Харлан - пример для всех украинских спортсменов, а поведение чиновников - позор и трусость.

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"Поведение спортивных чиновников - это позор и трусость. Поведение Харлан - это пример для наших спортсменов, что надо делать, когда возле тебя представитель России.

Это не просто какой-то информационный повод напомнить миру о войне в Украине и о зверствах, которые творят оккупанты, - это очередное испытание для поиска правды и справедливости.

Дисквалификация Ольги Харлан демонстрирует двойные стандарты, которые еще существуют, но реакция нашего общества, представителей спортивного сообщества и власти дают надежду, что в дальнейшем украинские спортсмены будут защищены от подобного произвола.

Спасибо Ольге лично от себя и от всего нашего клуба за этот поступок и ее патриотическую позицию", - сказал Суркис.

Напомним, фехтовальщицу дисквалифицировали после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой.

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