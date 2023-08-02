Луческу: На матчах в Польше у Динамо не было болельщиков

Румын уверен, что на его Родине у "бело-синих" будет лучшая поддержка.

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу рассказал о причинах того, почему столичный клуб будет играть матчи еврокубков в Бухаресте.

По словам специалиста, "бело-синим" придется преодолевать меньшие расстояния и, наверняка, будет лучшая поддержка фанатов.

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"Сыграть на Джулешти было моей инициативой, потому что в прошлом было трудно играть в Польше из-за очень больших расстояний. Во-вторых, я сделал ставку на болельщиков Рапида, которые являются поклонниками футбола и не упустят возможность посетить наш матч. В Кракове у нас вообще не было болельщиков.

Мы уже очень долго играем без болельщиков... совсем без них. Мы должны попробовать играть с поддержкой трибун. В Бухаресте очень много украинцев. Стадион создает чрезвычайно приятную и благоприятную для футбола атмосферу. Кроме того, я возвращаюсь домой.

Если выйдем в группу, то будем играть в Бухаресте. И расстояния меньше: из Бухареста мы едем в Кишинев, а оттуда - 4 часа до Одессы или 9 часов до Киева, - сказал Луческу.

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