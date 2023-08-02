iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Луческу: На матчах в Польше у Динамо не было болельщиков

Румын уверен, что на его Родине у "бело-синих" будет лучшая поддержка.
Вчера, 23:28
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу рассказал о причинах того, почему столичный клуб будет играть матчи еврокубков в Бухаресте.

По словам специалиста, "бело-синим" придется преодолевать меньшие расстояния и, наверняка, будет лучшая поддержка фанатов.

Читай также: Экс-футболист Динамо может перейти в клуб второго итальянского дивизиона

"Сыграть на Джулешти было моей инициативой, потому что в прошлом было трудно играть в Польше из-за очень больших расстояний. Во-вторых, я сделал ставку на болельщиков Рапида, которые являются поклонниками футбола и не упустят возможность посетить наш матч. В Кракове у нас вообще не было болельщиков.

Мы уже очень долго играем без болельщиков... совсем без них. Мы должны попробовать играть с поддержкой трибун. В Бухаресте очень много украинцев. Стадион создает чрезвычайно приятную и благоприятную для футбола атмосферу. Кроме того, я возвращаюсь домой.

Если выйдем в группу, то будем играть в Бухаресте. И расстояния меньше: из Бухареста мы едем в Кишинев, а оттуда - 4 часа до Одессы или 9 часов до Киева, - сказал Луческу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

Статьи по теме

Ярмоленко: Для меня главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев Ярмоленко: Для меня главное, чтобы чемпионство вернулось в Киев
УПЛ: Шахтер сыграет с Вересом УПЛ: Шахтер сыграет с Вересом
"Буду я забивать или не буду - вещь второстепенная": Ярмоленко озвучил приоритет Динамо на этот сезон "Буду я забивать или не буду - вещь второстепенная": Ярмоленко озвучил приоритет Динамо на этот сезон
Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол00:55
ПСЖ нашел замену Мбаппе
Европа00:49
Защитник Барселоны близок к переходу в Ан-Наср Роналду
Лига конференций00:23
Лига конференций-2023/24: расписание и результаты матчей
Футбол00:14
В семье Зинченко родилась вторая дочь
Лига Чемпионов00:10
Лига чемпионов: Динамо Загреб и Ракув прошли в следующий этап
Вчера, 23:55
Европа23:55
Неудачно искупался: Футболиста из Коста-Рики съел крокодил
Футбол23:51
Матвиенко объяснил ситуацию со скандальным голом в ворота Вереса
Футбол23:28
Луческу: На матчах в Польше у Динамо не было болельщиков
Европа23:20
Бернарду Силва определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру
Европа22:53
Турецкий талант Реала может избежать хирургического вмешательства на колене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK