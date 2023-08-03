Динамо в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграет с Арисом
Греческий коллектив победил Арарат-Армения в двуматчевом противостоянии.
Определился соперник киевского Динамо в рамках квалификации Лиги конференций. Им стал греческий Арис.
В первом матче против Арарат-Армения коллектив Ангелоса Терциса не сумел победить, сыграв вничью со счетом 1:1.
Во втором поединке хозяева добыли минимальную победу благодаря бразильскому центрбэку Фабиано, забившему гол в концовке матча.
Арис - Арарат-Армения 1:0
Гол: Фабиано, 80.