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Динамо в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграет с Арисом

Греческий коллектив победил Арарат-Армения в двуматчевом противостоянии.
Сегодня, 23:17
Арис
Арис

Определился соперник киевского Динамо в рамках квалификации Лиги конференций. Им стал греческий Арис.

В первом матче против Арарат-Армения коллектив Ангелоса Терциса не сумел победить, сыграв вничью со счетом 1:1.

Во втором поединке хозяева добыли минимальную победу благодаря бразильскому центрбэку Фабиано, забившему гол в концовке матча.

Арис - Арарат-Армения 1:0

Гол: Фабиано, 80.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо лига конференций

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