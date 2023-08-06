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Пятов рассказал, изменилось ли его отношение к Луческу после того, как он возглавил Динамо

Также легенда "горняков" сказал, смог ли бы он пойти на подобный шаг.
Сегодня, 14:17
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv

Экс-голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал о том, как он отреагировал на то, что Мирча Луческу возглавил Динамо.

По словам бывшего футболиста, его отношение к румыну не изменилось.

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"Для меня также было тяжело. Я тогда сказал, что для меня это то же самое, если бы я перешел в Динамо. Есть какая-то любовь, ответственность... Это на всю жизнь, когда ты являешься частью такого клуба. Человек сделал для клуба, и клуб для человека очень много, и так уйти... Не знаю, это его выбор, его путь. Для меня это было странно, я его не понял.

Впрочем, человек доказал, что он профессионал. В первый год они выиграли все. Это я могу сказать: он - профессионал, легенда тренерского цеха, но этот поступок - его выбор. 

Изменилось ли мое отношение? Нет, я его просто не понял. Не в праве что-то говорить, он - тренер, намного старше, он пожил, это его выбор. Каждый человек делает шаги, которые считает правильными. Для нас это странно, но это наше мнение, а у него другое".

Также украинец сказал, готов ли он когда-то повторить подобное.

"Сейчас могу сказать, что нет. Хочу развиваться в Шахтере. Хочу поднимать сейчас уровень голкиперов, а потом не знаю - может буду помощником, может буду главным, все зависит от меня. Пока я сосредоточен только на Шахтере, а дальше, в такое время, не можем забегать вперед и говорить, что будет дальше. Пока я в Шахтере и с Шахтером в сердце", - сказал Пятов в интервью Football.ua

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу Андрей Пятов

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