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Трубин близок к переходу в португальский гранд

Анатолий, похоже, все же уйдет из Шахтера, но не совсем туда, куда хотелось изначально.
Сегодня, 14:52
Анатолий Трубин / shakhtar.com
Анатолий Трубин / shakhtar.com

Карьера Анатолия Трубина может приобрести неожиданный поворот событий.

Как сообщает Николо Скира, украинец близок к переходу в португальскую Бенфику. Отмечается, что Шахтеру и "орлам" осталось лишь согласовать структуру бонусов, которые включены в сделку.

Сам футболист уже согласовал контракт с лиссабонцами на пять лет с зарплатой 2 млн евро в год. Ранее была информация, что Трубин договорился о похожих условиях с Интером.

Напомним, в минувшем сезоне Анатолий провел за Шахтер 28 матчей в УПЛ, из которых в 14 оставил ворота "сухими".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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