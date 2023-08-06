Трубин близок к переходу в португальский гранд

Анатолий, похоже, все же уйдет из Шахтера, но не совсем туда, куда хотелось изначально.

Карьера Анатолия Трубина может приобрести неожиданный поворот событий.

Как сообщает Николо Скира, украинец близок к переходу в португальскую Бенфику. Отмечается, что Шахтеру и "орлам" осталось лишь согласовать структуру бонусов, которые включены в сделку.

Сам футболист уже согласовал контракт с лиссабонцами на пять лет с зарплатой 2 млн евро в год. Ранее была информация, что Трубин договорился о похожих условиях с Интером.

Напомним, в минувшем сезоне Анатолий провел за Шахтер 28 матчей в УПЛ, из которых в 14 оставил ворота "сухими".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!