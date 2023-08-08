Динамо отправилось в Грецию на матч против Ариса

Киевское Динамо отправилось в Грецию, где начнется их еврокубковый путь матчем против Ариса.

Как сообщает пресс-служба команды, в заявку на поединок попало 28 футболистов.

Маршрут проходил через Черновцы, куда столичный клуб отправился в понедельник вечером. Следующим пунктом назначения стал румынский город Сучава, откуда игроки и персонал чартерным рейсом отправились в Грецию.

Отметим, что матч Арис - Динамо начнется в 21:15 по киевскому времени в четверг, 10 августа. Встреча пройдет на стадионе имени Клеантиса Викилидиса.

Заявка Динамо на матч против Ариса в рамках Лиги конференций

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун;

Защитники: Вивчаренко, Попов, Малыш, Тымчик, Дячук, Сирота, Биловар, Дубинчак;

Полузащитники: Сидорчук, Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Перрис, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Кабаев, Буяльский, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани;

Нападающие: Ванат, Бенито.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!