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Кухаревич дебютировал за Суонси

Украинец вместе с "лебедями" прошел в следующий раунд Кубка Лиги.
Вчера, 23:57
Николай Кухаревич
Николай Кухаревич

В рамках первого раунда Кубка Лиги Суонси встретился с Нортхэмптоном.

"Лебеди" добыли победу со счетом 3:0 и прошли в следующий раунд. За команду забивали Джоэль Пиро, отметившийся дублем и Джош Джинелли.

На 81 минуте поединка в составе хозяев на поле вышел украинец Николай Кухаревич, перешедший в клуб в это трансферное окно. За отведенное ему время нападающий ничем не отметился.

Соперник команды украинского форварда в следующем раунде кубкового соревнования станет известен позже.

Суонси - Нортхэмптон 3:0

Голы: Пиро, 10, 53, Джинелли, 90+4.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суонси Николай Кухаревич

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