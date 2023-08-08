Кухаревич дебютировал за Суонси
Украинец вместе с "лебедями" прошел в следующий раунд Кубка Лиги.
В рамках первого раунда Кубка Лиги Суонси встретился с Нортхэмптоном.
"Лебеди" добыли победу со счетом 3:0 и прошли в следующий раунд. За команду забивали Джоэль Пиро, отметившийся дублем и Джош Джинелли.
На 81 минуте поединка в составе хозяев на поле вышел украинец Николай Кухаревич, перешедший в клуб в это трансферное окно. За отведенное ему время нападающий ничем не отметился.
Соперник команды украинского форварда в следующем раунде кубкового соревнования станет известен позже.
Суонси - Нортхэмптон 3:0
Голы: Пиро, 10, 53, Джинелли, 90+4.