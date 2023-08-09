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Борнмут Забарного выиграл гонку за английского вундеркинда

Алекс Скотт переберется в стан "вишен".
Вчера, 22:39
Алекс Скотт / Getty Images
Алекс Скотт / Getty Images

Английский Борнмут усилит линию полузащиты перспективным футболистом.

Как сообщает The Athletic, "вишни" выиграли гонку за талантливого хавбека Бристоль Сити Алекса Скотта. Сумма трансфера составит более 20 млн фунтов.

Отмечается, что Скотт был впечатлен амбициозностью проекта, который пытаются строить владельцы команды. Детали контракта остаются неизвестными.

В минувшем сезоне Алекс провел 42 матча во втором английском дивизионе, забив 1 гол и отдав пять результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив Андони Ираолы подпишет некогда перспективного защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Алекс Скотт

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