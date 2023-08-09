Борнмут Забарного усилит линию защиты

Английский Борнмут усилит линию защиты некогда очень перспективным футболистом.

Как сообщает Sky Sports, "вишни" перехватили у Лидса футболиста Норвича Макса Ааронса. Сумма трансфера составит 7 млн фунтов + 4 млн бонусов.

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Детали контракта 23-летнего правого защитника со своим будущим клубом на данный момент остаются неизвестными.

Отметим, что на Transfermarkt Макс оценивается в 13,8 млн фунтов, но еще два года назад оценивался в 19 млн фунтов.

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