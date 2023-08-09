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Забарный посоревновался с игроками Борнмута в забавном челлендже

Футболисты испытали свою ловкость и точность.
Сегодня, 13:42
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный вместе с одноклубниками принял участие в забавном соревновании Bouncy Ball Challenge.

Идея челленджа заключалась с том, чтобы мячиком с расстояния попасть в стакан. При этом мяч должен раз коснуться стола, прежде чем угодить в цель.

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Украинский футболист, по крайней мере, одну из своих попыток реализовал удачно.

Видео челленджа Борнмут опубликовал у себя в Instagram.

Отметим, что ранее в подобном челлендже также поучаствовал украинец Виталий Миколенко вместе с одноклубниками из Эвертона.

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