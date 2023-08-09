Забарный посоревновался с игроками Борнмута в забавном челлендже
Футболисты испытали свою ловкость и точность.
Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный вместе с одноклубниками принял участие в забавном соревновании Bouncy Ball Challenge.
Идея челленджа заключалась с том, чтобы мячиком с расстояния попасть в стакан. При этом мяч должен раз коснуться стола, прежде чем угодить в цель.
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Украинский футболист, по крайней мере, одну из своих попыток реализовал удачно.
Видео челленджа Борнмут опубликовал у себя в Instagram.
Отметим, что ранее в подобном челлендже также поучаствовал украинец Виталий Миколенко вместе с одноклубниками из Эвертона.
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