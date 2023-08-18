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Пресс-аташе Динамо: Греческие журналисты провоцировали Луческу, им не понравилась фраза "Азов - герои Украины"

Андрей Шахов послал своих коллег, которые поддерживают фанатов Ариса вслед за русским военным кораблем.
Сегодня, 00:56
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv

Пресс-аташе киевского Динамо Андрей Шахов-младший сообщил, что пресс-конференция Мирчи Луческу после ответного матча с Арисом завершилась досрочно.

По словам Шахова-младшего, его греческие коллеги провоцировали румынского специалиста из-за того, что им не понравилось то, что игроки киевлян встали на защиту героев Азова.

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"На послематчевой пресс-конференции греческие журналисты провоцировали. Мол, им не понравилось, что игроки Динамо встали на защиту героев Азова и передали привет фанам Ариса после победы.

Еще больше им не понравилась фраза "Азов - герои Украины", после чего пресс-конференция была завершена. Если некоторые из них поддерживают позицию греческих фанов - то дорога им за кораблем. И хорошего путешествия домой. Больше добавить нечего", - заявил глава пресс-службы киевлян в своем Facebook.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

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