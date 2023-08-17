Стал известен соперник Динамо в решающей стадии квалификации Лиги конференций
Киевляне встретятся с турецким грандом.
Динамо обыграло Арис (2:1, 6:5 по пенальти) в рамках Лиги конференций и прошло в следующий этап квалификации.
Киевская команда уже узнала своего следующего соперника. Им стал турецкий топ-клуб Бешикташ.
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Первый матч команд состоится 24 августа, где Динамо сыграет "дома". Ответная игра назначена на 31 августа.
Напомним, Бешикташ по сумме двух встреч оказался сильнее Нефтчи (5:2 общий).
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