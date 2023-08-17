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Стал известен соперник Динамо в решающей стадии квалификации Лиги конференций

Киевляне встретятся с турецким грандом.
Вчера, 23:23
ФК Динамо Киев / FC Dynamo Kyiv
ФК Динамо Киев / FC Dynamo Kyiv

Динамо обыграло Арис (2:1, 6:5 по пенальти) в рамках Лиги конференций и прошло в следующий этап квалификации.

Киевская команда уже узнала своего следующего соперника. Им стал турецкий топ-клуб Бешикташ.

Читай также: Лига конференций-2023/24: Динамо обыграло Арис и узнало следующего оппонента

Первый матч команд состоится 24 августа, где Динамо сыграет "дома". Ответная игра назначена на 31 августа.

Напомним, Бешикташ по сумме двух встреч оказался сильнее Нефтчи (5:2 общий).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Динамо Киев

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