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Луческу: Динамо ищет защитника, у меня будет разговор с президентом клуба на эту тему

Румын высказлся о трансферных планах клуба.
Сегодня, 20:46
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv
Мирча Луческу / FC Dynamo Kyiv

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу высказался о проблемах команды с составом, в частности, линией защиты.

По словам специалиста, "бело-синие" ищут усиление на трансфенром рынке.

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"Мы ищем защитников. На эту тему у меня запланирован разговор с президентом клуба. А пока даем возможность проявить себя молодым футболистам. Но им надо один-два года, чтобы выйти на уровень, который присущ киевскому Динамо.

Нам не очень повезло в том смысле, что мы потеряли Попова. Это очень важный для нас футболист. Он выбыл на два матча. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в ближайшие дни", - заявил румын.

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