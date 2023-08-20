Луческу: Динамо ищет защитника, у меня будет разговор с президентом клуба на эту тему

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу высказался о проблемах команды с составом, в частности, линией защиты.

По словам специалиста, "бело-синие" ищут усиление на трансфенром рынке.

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"Мы ищем защитников. На эту тему у меня запланирован разговор с президентом клуба. А пока даем возможность проявить себя молодым футболистам. Но им надо один-два года, чтобы выйти на уровень, который присущ киевскому Динамо.

Нам не очень повезло в том смысле, что мы потеряли Попова. Это очень важный для нас футболист. Он выбыл на два матча. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в ближайшие дни", - заявил румын.

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