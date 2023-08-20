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Луческу - о поражении Черноморцу: Я очень зол. Ошибка Дячука - это просто невероятно

Наставник Динамо подвел итоги игры с одесситами.
Сегодня, 20:23
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Киевское Динамо в матче четвертого тура чемпионата Украины проиграл одесскому Черноморцу.

Рулевой столичного клуба Мирча Луческу поделился мыслями о матче против "моряков".

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"Наши собственные ошибки были самым сложным элементом матча для нас. Извините за эмоции, я очень злой сейчас. Очень сложно было добираться в Одессу из Бухареста, очень сложно играть через два дня на третий, очень сложно играть при такой жаре, но все это не оправдание, мы должны были побеждать сегодня.

В прошлом матче мы отыграли 120 минут. Ярмоленко и Сидорчуку было очень трудно сегодня продолжать игру, тем более, при такой жаре. И они попросили замену. Те, кто вышел вместо них на замену, должны были прибавить, а мы - выиграть. Но этого, к сожалению, не произошло. Ошибка Дячука - это просто невероятно! У нас в команде играют очень юные футболисты, им не хватает опыта, и они не могут реализовывать все, что от них требует команда, все, что от них требую я.

Но надо сказать, что и Черноморец сыграл организованно. Он готовился к этому матчу целую неделю, в отличие от нас. Мы доминировали в первом тайме, имели много моментов. Во втором тайме, в принципе, мы тоже доминировали. Соперник играл на контратаках и очень качественно их реализовал. Не уверен, но, возможно, в одном из эпизодов был пенальти, который тоже мог повлиять на игру. Но мне надо посмотреть повтор этого момента, я не уверен", - сказал Луческу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Динамо Киев Мирча Луческу

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