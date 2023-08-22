Сборная Украины U-21 определилась с составом на матчи против Северной Ирландии и Германии

Унаи Мельгоса вызвал на дебютный сбор во главе команды 23 игрока.

Сборная Украины до 21 года во главе с новым главным тренером Унаи Мельгосой вскоре начнет свой путь в отборе на Евро-2025.

В первом матче "желто-голубые" сыграют с Северной Ирландией. Этот поединок станет для нашей команды домашним и пройдет в Словакии, на поле Национального тренировочного центра Попрада и пройдет 12 сентября.

Также перед стартом в квалификации коллектив Мельгосы проведет товарищеский поединок со сверстниками из Германии, эта встреча состоится 8 сентября.

На свой дебютный сбор во главе молодежной сборной Украины испанский специалист вызвал 23 футболиста.

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Заявка сборной Украины на матчи против сборной Северной Ирландии и Германии:

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Якив Кинарейкин (Днепр-1 Днепр), Кирилл Фесюн (Колос Коваливка).

Защитники: Константин Вивчаренко (Динамо Киев), Арсений Батагов, Антон Боль (оба - Заря Луганск), Данил Скорко (Александрия), Артем Смоляков (Полесье, Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбык (оба - Рух Львов), Владимир Салюк (Черноморец Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба - Динамо Киев), Валентин Рубчинский (Днепр-1 Днепр), Илья Квасница (Рух Львов), Максим Брагару (Черноморец Одесса), Олег Очеретько, Иван Лосенко (оба - Шахтер Донецк), Евгений Павлюк (Ворскла Полтава).

Форварды: Игорь Краснопир (Оболонь Киев), Денис Теслюк (Рух Львов), Богдан Вьюнник (Шахтер Донецк).

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