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"Я верю, что смогу": Холанд высказался о шансах на завоевание Золотого Мяча

Норвежец настроен на победу уже в этом году.
Сегодня, 18:36
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд

Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о возможном завоевании Золотого Мяча.

Футболист верит, что сможет добыть главный индивидуальный приз в футболе уже в этом году.

"Я знаю, что могу еще многое улучшить, я еще молод. Но да, я верю, что у меня есть шанс в этом году", - заявил форвард.

Отметим, что ранее наставник сборной Норвегии сделал необычный прогноз на обладателя Золотого Мяча-2023

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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