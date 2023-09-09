"Я верю, что смогу": Холанд высказался о шансах на завоевание Золотого Мяча

Норвежец настроен на победу уже в этом году.

Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о возможном завоевании Золотого Мяча.

Футболист верит, что сможет добыть главный индивидуальный приз в футболе уже в этом году.

"Я знаю, что могу еще многое улучшить, я еще молод. Но да, я верю, что у меня есть шанс в этом году", - заявил форвард.

Отметим, что ранее наставник сборной Норвегии сделал необычный прогноз на обладателя Золотого Мяча-2023

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!