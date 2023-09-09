"Я верю, что смогу": Холанд высказался о шансах на завоевание Золотого Мяча
Норвежец настроен на победу уже в этом году.
Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о возможном завоевании Золотого Мяча.
Футболист верит, что сможет добыть главный индивидуальный приз в футболе уже в этом году.
"Я знаю, что могу еще многое улучшить, я еще молод. Но да, я верю, что у меня есть шанс в этом году", - заявил форвард.
Отметим, что ранее наставник сборной Норвегии сделал необычный прогноз на обладателя Золотого Мяча-2023
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