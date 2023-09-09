Тренер сборной Норвегии сделал неожиданный прогноз на победителя Золотого мяча

Наставник Холанда не верит в победу своего подопечного.

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о церемонии вручения Золотого мяча.

"Скорее всего, выбор будет между Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. Остальные – аутсайдеры.

Если хотите знать мое мнение, я бы сказал, что победителем станет Месси – из-за триумфа на чемпионате мира. Это всегда оказывает влияние. И Мбаппе там был".

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"Холанд же стал лучшим бомбардиром, побил несколько рекордов и получил приз лучшему игроку года в Англии в каждой категории. К тому же он выиграл Лигу чемпионов", – сказал Сольбаккен в интервью Bold.

Напомним, обладатель награды станет известен на церемонии вручения Золотого мяча 30 октября 2023 года.

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