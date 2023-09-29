iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Почеттино высказался о кадровой ситуации в Челси

Аргентиенц подтвердил, что два футболиста вернулись к тренировкам с клубом.
Сегодня, 16:18
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

В понедельник, 2 октября, состоится матч между Челси и Фулхэмом.

В преддверии поединка Маурисио Почеттино провел предматчевую пресс-конференцию, где рассказал о кадровой ситуации команды.

Аргентинец подтвердил, что Карни Чуквуэмэка и Нони Мадуэке могут попасть в заявку на матч, но Рис Джеймс, скорее всего, не попадет в нее.

Читай также: Почеттино: Победа над Брайтоном должна стать переломной

"Карни и Нони готовятся к матчу, тяжело работают. Надеемся, что эти два игрока будут готовы к матчу в понедельнику. Рис Джеймс? Я не думаю, что он будет готов к понедельнику, может через неделю после этого, но я не могу сейчас сказать точно", - заявил Почеттино.

Также специалист высказался о травме Бена Чилвелла.

"Врач сказал мне, что это выглядит не хорошо, плохая травма. Но нам нужно еще несколько дней, чтобы понять сколько он будет не доступен, хотя я не думаю, что это простая травма. Тяжело знать, сколько он пропустит, прошло всего два дня. Доктор дополнительно осмотрит его и клуб сообщит обновленную информацию", - сказал Маурисио.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Промоутер Джошуа объявил о срыве боя с Уайлдером в январе Промоутер Джошуа объявил о срыве боя с Уайлдером в январе
Тен Хаг отказался комментировать ситуацию с конфликтом с Санчо Тен Хаг отказался комментировать ситуацию с конфликтом с Санчо
Ключевой футболист Валенсии Яремчука пропустит ближайший матч Ключевой футболист Валенсии Яремчука пропустит ближайший матч
Россиян допустили к участию в Паралимпиаде-2024 Россиян допустили к участию в Паралимпиаде-2024
Помочь журналистам

Видео

Оскар, Роналду, Месси и другие: самые богатые футболисты мира
Оскар, Роналду, Месси и другие: самые богатые футболисты мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс17:20
Промоутер Джошуа объявил о срыве боя с Уайлдером в январе
Европа17:18
Тен Хаг отказался комментировать ситуацию с конфликтом с Санчо
Европа16:49
Ключевой футболист Валенсии Яремчука пропустит ближайший матч
Олимпийские игры16:35
Россиян допустили к участию в Паралимпиаде-2024
Футбол16:18
Почеттино высказался о кадровой ситуации в Челси
Европа15:50
Игрока Ниццы, угрожавшего покончить жизнь самоубийством, увели с моста
Европа15:39
Лидер обороны МЮ пропустит длительный срок
Европа15:00
Украинский легион: только три игрока выступают в западной Европе
Европа14:50
Агенты игрока Ниццы опровергли причину, из-за которой он хочет совершить суицид
Киберспорт14:50
ESL Pro League Season 18: ENCE - Movistar Riders, G2 - MOUZ онлайн-трансляция матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK