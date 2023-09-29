Почеттино высказался о кадровой ситуации в Челси

Аргентиенц подтвердил, что два футболиста вернулись к тренировкам с клубом.

В понедельник, 2 октября, состоится матч между Челси и Фулхэмом.

В преддверии поединка Маурисио Почеттино провел предматчевую пресс-конференцию, где рассказал о кадровой ситуации команды.

Аргентинец подтвердил, что Карни Чуквуэмэка и Нони Мадуэке могут попасть в заявку на матч, но Рис Джеймс, скорее всего, не попадет в нее.

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"Карни и Нони готовятся к матчу, тяжело работают. Надеемся, что эти два игрока будут готовы к матчу в понедельнику. Рис Джеймс? Я не думаю, что он будет готов к понедельнику, может через неделю после этого, но я не могу сейчас сказать точно", - заявил Почеттино.

Также специалист высказался о травме Бена Чилвелла.

"Врач сказал мне, что это выглядит не хорошо, плохая травма. Но нам нужно еще несколько дней, чтобы понять сколько он будет не доступен, хотя я не думаю, что это простая травма. Тяжело знать, сколько он пропустит, прошло всего два дня. Доктор дополнительно осмотрит его и клуб сообщит обновленную информацию", - сказал Маурисио.

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