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Почеттино: Победа над Брайтоном должна стать переломной

Аргентинец счастлив долгожданной победе.
Сегодня, 11:20
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о победе над Брайтоном (1:0) в рамках Кубка английской лиги.

Для нас было очень важно одержать победу и выйти в следующий раунд после нескольких матчей, в которых мы не забили и не выиграли.

Этот результат должен стать переломным, обязан им стать. Настало время".

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"В этом матче было много позитива. В этом матче мы видели, как игроки борются, отдавая все свое лучшее", - сказал Почеттино в интервью Sky Sports.

Напомним, Челси данной победой прервал серию из неудач, которая длилась почти месяц.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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