Почеттино: Победа над Брайтоном должна стать переломной
Аргентинец счастлив долгожданной победе.
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о победе над Брайтоном (1:0) в рамках Кубка английской лиги.
Для нас было очень важно одержать победу и выйти в следующий раунд после нескольких матчей, в которых мы не забили и не выиграли.
Этот результат должен стать переломным, обязан им стать. Настало время".
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"В этом матче было много позитива. В этом матче мы видели, как игроки борются, отдавая все свое лучшее", - сказал Почеттино в интервью Sky Sports.
Напомним, Челси данной победой прервал серию из неудач, которая длилась почти месяц.
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