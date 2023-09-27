Каррагер призвал Челси почаще выпускать Мудрика

Джейми Каррагер считает, что в Челси должны дать шанс Михаилу Мудрику.

Легенда Ливерпуля не понимает, зачем покупать игрока за огромные деньги и не давать ему играть. Мудрику нужно дать шанс проявить себя, а не постоянно давить на него, покупая еще игроков на его позицию.

"Вы подписываете игрока, Мудрика, скажем, и мы видим, что дела у него идут не лучшим образом. За него заплатили 80 с лишним миллионов фунтов, но продолжают покупать вингеров налево и направо, а также игроков в центр. Но я думаю, что этому парню надо дать шанс.

Нужно сказать ему, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет настоящей возможности проявить себя, если через два матча кто-то заберет его место", – цитирует Каррагера Football.london.

Ранее также сообщалось, что Антони согласился сотрудничать с британской полицией.

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