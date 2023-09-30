РБ Лейпциг - Бавария: обзор и результат матча чемпионата Германии 30.09.2023

Команды разошлись миром в центральном противостоянии выходных в Германии.

В рамках центрального матча 6 тура чемпионата Германии РБ Лейпциг на своем поле сыграл с Баварией.

Гости откровенно провалили первый тайм, пропустив в середине 45-минутки сразу два мяча. Сперва Луи Опенда открыл счет в матче, а потом после чудовищной игры Свена Ульрайха Кастельо Люкеба удвоил преимущество быков.

В перерыве Томасу Тухелю удалось что-то придумать. Перед возобновлением игры на поле появились Рафаэль Герреру и Матис Тель, что помогло Баварии заиграть гораздо сильнее.

Возможно, благоприятный результат не удалось бы добыть, но "красным" благоволила фортуна и на 55 минуте они заработали пенальти. К точке подошел Харри Кейн и скоротил отставание в счете.

Чуть позже Лерой Сане с передачи Джамала Мусиалы сравнял счет, однако, довершить камбэк победным голом мюнхенцам так и не удалось. Команды разошлись ничьей.

Статистика матча чемпионата Германии РБ Лейпциг - Бавария

РБ Лейпциг - Бавария 2:2

Голы: Опенда, 20, Люкеба, 26 - Кейн, 55 (пенальти), Сане, 70

xG: 0.94 - 1.79

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 7 - 11

Удары в створ: 2 - 5

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