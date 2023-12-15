iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший арбитр назвал ключевую проблему VAR

Судьи стали перекладывать на него всю ответственность.
Сегодня, 10:24
VAR / Getty Images
VAR / Getty Images

Экс-арбитр Марк Клаттенбург считает, что недоверие к системе является ключевой проблемой VAR.

В последнее время слишком часто решения VAR были спорными или вовсе ошибочными, из-за чего вновь поднялись беседы о его необходимости.

Клаттенбург считает, что арбитры стали слишком полагаться на VAR, который не способен  водиночку решать все моменты. А это в итоге создало нервную атмосферу между игроками и судьями.

"Футболисты теперь не доверяют системе – это та проблема, которая есть сейчас. Порой арбитры не принимают решения на поле, потому что знают: технология должна принять правильное решение.

Но тогда возникает спор: правильно ли VAR принимает решение в большинстве случаев? Иногда – да, иногда – нет. Это создает напряжение между игроками.

Футболисты и так сильно нервничают, потому что это спорт, ориентированный на результат, поэтому они выплескивают гнев и несогласие на судью", – цитирует Клаттенбурга BBC.

Ранее также сообщалось, что тренер ПСЖ поручил своему помощнику следить за личной жизнью игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лидер Баварии намерен впервые в карьере нанять агента Лидер Баварии намерен впервые в карьере нанять агента
Теофимо Лопес подерется с еще одним экс-соперником Ломаченко Теофимо Лопес подерется с еще одним экс-соперником Ломаченко
BLAST Premier Fall Final 2023: MOUZ выбили Cloud9, NaVi сыграют с G2 BLAST Premier Fall Final 2023: MOUZ выбили Cloud9, NaVi сыграют с G2
"Самое желанное "да": Игрок Динамо сделал предложение своей возлюбленной "Самое желанное "да": Игрок Динамо сделал предложение своей возлюбленной
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс12:58
Теофимо Лопес подерется с еще одним экс-соперником Ломаченко
Киберспорт12:52
BLAST Premier Fall Final 2023: MOUZ выбили Cloud9, NaVi сыграют с G2
Украина12:24
"Самое желанное "да": Игрок Динамо сделал предложение своей возлюбленной
Европа12:22
Хавбек Ливерпуля надеется убедить руководство продолжить с ним контракт
Европа11:56
Защитник Вильярреала получил травму головы, столкнувшись с партнером
Европа11:31
Реал сохраняет осторожную заинтересованность к Мбаппе
Формула 110:59
Пилот Макларен стал обладателем почетной премии
Лига Европы10:45
Соперник Шахтера в плей-офф раунде Лиги Европы: выбираем оппонента для "горняков"
Футбол10:24
Бывший арбитр назвал ключевую проблему VAR
Биатлон10:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на третьем этапе Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK