Бывший арбитр назвал ключевую проблему VAR

Судьи стали перекладывать на него всю ответственность.

Экс-арбитр Марк Клаттенбург считает, что недоверие к системе является ключевой проблемой VAR.

В последнее время слишком часто решения VAR были спорными или вовсе ошибочными, из-за чего вновь поднялись беседы о его необходимости.

Клаттенбург считает, что арбитры стали слишком полагаться на VAR, который не способен водиночку решать все моменты. А это в итоге создало нервную атмосферу между игроками и судьями.

"Футболисты теперь не доверяют системе – это та проблема, которая есть сейчас. Порой арбитры не принимают решения на поле, потому что знают: технология должна принять правильное решение.

Но тогда возникает спор: правильно ли VAR принимает решение в большинстве случаев? Иногда – да, иногда – нет. Это создает напряжение между игроками.

Футболисты и так сильно нервничают, потому что это спорт, ориентированный на результат, поэтому они выплескивают гнев и несогласие на судью", – цитирует Клаттенбурга BBC.

Ранее также сообщалось, что тренер ПСЖ поручил своему помощнику следить за личной жизнью игроков.

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