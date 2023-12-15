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Энрике поручил своему помощнику следить за личной жизнью игроков ПСЖ

Испанец не хочет, чтобы его подопечные развлекались.
Сегодня, 00:26
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поручил своему ассистенту следить за игроками. Об этом сообщает издание As.

Вопрос дисциплины крайне важен для испанского наставника. Один из его помощников посещает в тайне местные ночные клубы и следит за тем, чтобы там не было игроков.

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Кроме того, под внимательным присмотром находятся и социальные сети футболистов. Так удаленно проверяется досуг подопечных Энрике.

Финальным пунктом является система обязательной регистрации на тренировочной базе. Игроки обязаны приезжать на занятия не позже назначенного времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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