Энрике поручил своему помощнику следить за личной жизнью игроков ПСЖ

Испанец не хочет, чтобы его подопечные развлекались.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поручил своему ассистенту следить за игроками. Об этом сообщает издание As.

Вопрос дисциплины крайне важен для испанского наставника. Один из его помощников посещает в тайне местные ночные клубы и следит за тем, чтобы там не было игроков.

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Кроме того, под внимательным присмотром находятся и социальные сети футболистов. Так удаленно проверяется досуг подопечных Энрике.

Финальным пунктом является система обязательной регистрации на тренировочной базе. Игроки обязаны приезжать на занятия не позже назначенного времени.

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