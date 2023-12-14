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Президент ПСЖ оценил работу Энрике в клубе

Испанцем довольно руководство.
Сегодня, 19:24
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал выход команды в плей-офф Лиги чемпионов.

"Нашей целью было занять первое место в группе, но хорошо, что мы прошли квалификацию. Было много сложных матчей, особенно против Милана и Ньюкасла.

В матче с Боруссией мы заслужили победу. Мы действительно рады, что прошли квалификацию, поскольку это была тяжелая группа. Мы удовлетворены".

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"С первой игры под руководством Энрике мы были по-настоящему счастливы. Он проделал действительно хорошую работу над нашим стилем игры. Мы хотим продолжать в том же духе, тренер действительно мотивирован, и мы все на одной волне", - сказал Аль-Хелайфи в интервью Canal +.

Напомним, что ПСЖ добыл ничью с Боруссией в последнем туре группы F и прошел в плей-офф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи

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