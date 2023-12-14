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Тренер ПСЖ прокомментировал сомнительное выступление клуба в группе Лиги чемпионов

Луис Энрике уверен, что во второй части сезона его команда проявит себя лучше.
Сегодня, 12:44
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Рулевой ПСЖ Луис Энрике высказался о неубедительных результатах клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

По словам испанского специалиста, в весенней части турнира его подопечные будут сильнее.

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"Я очень счастлив, потому что на протяжении этих шести матчей мы демонстрировали четкую идею. Мы всегда атаковали и создавали больше моментов, чем наши соперники.

Этим летом мы подписали 11 игроков, у нас новый персонал, новый кампус - все новое. Я абсолютно не сомневаюсь, что в феврале мы будем намного сильнее", - заявил наставник столичного гранда.

Напомним, что ПСЖ с большим трудом добыл ничью с Боруссией в последнем туре группы F и прошел в плей-офф лишь благодаря лучшей разнице мячей в сравнении с Миланом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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